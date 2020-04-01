Основателя Среднеуральского женского монастыря лишили права проповедовать из-за высказывания о коронавирусе

Фото: скриншот видеопроповеди схиигумена Сергия (Николая Романова)

Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Николая Романова), который назвал коронавирус мифом и проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии. Об этом сообщили РИА Новости в Епархии.Схиигумена, которого называют духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, отстранили от проповедей после того, как он заявил, что «пандемия COVID-19 создана искусственно, чтобы помочь сионским мудрецам привести в мир Антихриста». И призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод. Самоизоляцию он сравнил с «электронным лагерем сатаны», и заявил, что «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни».Ранее на YouTube-канале Движения «Царский Крест» появилась видеозапись обращения схиигумена Сергия: «Подавление богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу божию общаться с богом по онлайну. Бог предупреждает: страшливые царства небесного не наследуют. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей Второй отказался подчиниться жидовскому режиму, за что и был убит в Переделкино. Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга. Смею вас уверить, что как только это произойдет, тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род! Призываю вас всех, кто меня знает, выходите на улицу, не бойтесь ни полиции, ни Росгвардии. У них такие же семьи и дети. Надо сажать картошку, хлеб, овощи, пока голод не заставил вас выйти на улицы. Но тогда будет уже поздно. К зиме надо готовиться весной. Идите в храмы. Они не под владыками, а под Богом и для народа божьего. Сатанинская власть подготовила вам законопрект – эфир, через который они хотя вас определить в электронный лагерь сатаны…»В Епархии сообщили, что выступления клирика, обличенные в форму проповеди, не выражают позицию духовенства. «Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — говорится в заявлении епархии от 27 апреля.