«Ельцин Центр» в Екатеринбурге окрасился в армянскую незабудку

В Екатеринбурге «Ельцин центр» вечером 24 апреля окрасился в армянскую незабудку – эмблему, которая была разработана в 2015 году к столетию годовщины со дня начала геноцида армян Османской империей. Акцию организовало Почетное консульство республики Армении в Екатеринбурге. Напомним, что 24 апреля – День памяти жертв геноцида армян.По словам Почетного консула республики Армения в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, представители Ельцин-Центра, несмотря на то, что он не работает из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, пошли на встречу и согласились вывести на фасад изображение армянской незабудки. Эмблема выражает тему вечной памяти, а также предназначена для символического напоминания о прошлом, настоящем и будущем армянского народа.Введение ограничительных мер также отразилось и на проведении памятных мероприятий, от которых сегодня пришлось отказаться. На смену им в социальных сетях появилась масса постов о поддержке армянского народа.Также, сегодня, 24 апреля Нарек Спартакян и отец Аристакис возложили цветы у мемориала памяти жертв Геноцида армян, установленного на территории Церкви «Святого Карапета» в Екатеринбурге. В церемонии возложения приняли участие также Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и председатель Армянской общины АНИ Армения Масис Назарян.«Мы планировали ряд мероприятий, посвящённых 105-летию этой трагедии, но сегодня соблюдаем карантин. Вместе с тем, даже оставаясь дома, мы не можем забыть, как 1 500 000 невинных людей, таких же, как и мы , которые любили, мечтали, у которых были дети и родители, были лишены жизни только из-за национальности и вероисповедания... Это было страшно и мучительно. Помня их, мы должны вдвойне любить эту прекрасную жизнь, да - прекрасную даже сейчас, в условиях борьбы со сложной пандемией. Дорогие мои , сегодня каждый из вас может отдать дань памяти этим невинным жертвам , просто написав строки или разместив фотографии родных и близких на тему геноцида армян на своих страницах в социальных сетях. Геноцид армян официально признан Российской Федерацией и очень многими странами, но, независимо от национальности, вероисповеданий, от политических обязательств и партийных идей, давайте просто посвятим этот день памяти полутора миллионов невинных жертв», - обратился к уральцам Нарек Спартакян.