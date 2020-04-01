В Свердловской области 13 домов престарелых перешли на закрытый режим работы

17:27 | 24.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

Министерство социальной политики Свердловской области выпустило приказ, согласно которому социальные учреждения со стационарным проживанием, в том числе и дома престарелых, должны перейти на закрытый режим работы. По словам министра соцполитики Андрея Злоказова, сотрудники не покидают стен организаций, чтобы не создать очаг заражения и не подвергнуть риску наиболее уязвимых к инфекции граждан.



Речь идет о 13 соцучреждениях из 118, расположенных в городах, где уже зарегистрированы случаи коронавируса. «Мы понимаем, что возникают дополнительные затраты на оплату труда работников, которые переходят на этот режим, с организацией их питания. Мы считаем меру достаточно оправданной, потому что во главе угла стоит забота о людях, проживающих в социальных стационарных учреждениях», — заявил чиновник.



Также Злоказов отметил, что ни в одном из подведомственных министерству учреждений в Свердловской области не обнаружен коронавирус.



Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Свердловской области выявлено 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»