На Урале отдельные категории семей получат дополнительно по пять тысяч рублей единовременно

В связи с распространением коронавируса, отдельные категории семей с детьми получат единовременную выплату в размере пять тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства Свердловской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.Согласно тексту документа, правом получения денежной выплаты обладают малоимущие семьи с детьми до 18 лет, многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Отмечается, что семьи, которые относятся сразу к нескольким категориям, могут получить выплату только один раз.Как напомнил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, единоразовые выплаты будут выдаваться автоматически, без справок и заявлений. В результате, поддержка будет оказана 70 тысячам семей Свердловской области.Добавим, за минувшие сутки на Среднем Урале подтвердили еще 33 случая коронавируса. Всего в Свердловской области лабораторно подтвердились 304 случая заболевания коронавирусной инфекцией.