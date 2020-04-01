На теплотрассе в Екатеринбурге обнаружили маленького ребенка с опасным заболеванием

12:55 | 24.04.2020

Фото: glagolurfo.com

Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что представители благотворительного общественного фонда нашли на теплотрассе в Екатеринбурге беспризорного маленького ребёнка, который оказался болен опасным заболеванием. СКР по Свердловской области организовал доследственную проверку.



Согласно сообщению информационного агентства, год назад этот ребенок доставлялся в больницу представителями той же благотворительной организации. В медучреждении малышу оказали необходимую помощь. После этого мальчик вновь оказался в своей семье, где воспитываются еще шесть детей. Контроль над ребенком был утрачен, и позднее он стал обитать на теплотрассе, где состояние его здоровье сильно ухудшилось.



Сейчас мальчик находится в больнице под медицинским наблюдении. В публикации также есть информация о том, что на теплотрассе представители фонда также обнаружили еще трех детей в возрасте 11-13 лет. Являясь беспризорными, они продолжают жить на улице.



– В рамках доследственной проверки следователями СКР будут тщательно проанализированы озвученные в СМИ данные с дачей объективной правовой оценки действиям (бездействию) всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые в силу возложенных на них полномочий должны предупреждать возникновение подобных ситуаций, в которых жизнь и здоровье детей подвергаются опасности. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»