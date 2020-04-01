Новости дня
17:19 | 22.04.2020
Фото: ura.news
В Свердловской области введут пропускной режим
С предприятиями прорабатывается вопрос о выплате авансовых платежей по зарплате, чтобы люди в праздники оставались дома с деньгами, на которые могли бы покупать продукты питания.
Режим предполагает контроль властями за передвижениями граждан, которые на период самоизоляции должны оставаться дома. Перемещаться по городу разрешается только на работу при предъявлении пропуска или в случае крайней необходимости. Нарушителей пропускного режима могут останавливать представители власти.
«Рассчитываем на то, что нам удастся значительную часть уральцев оставить дома, как это было сделано в период пасхальных праздников. Мы рассчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников», – сообщил губернатор главе страны. Однако о продлении режима изоляции после 30 апреля официально пока никто не сообщал.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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