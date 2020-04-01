В Свердловской области введут пропускной режим

17:19 | 22.04.2020

Фото: ura.news

В майские праздники в Свердловской области будет введен пропускной режим в связи с распространением коронавируса. Об этом сегодня сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время онлайн встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона видит риски в связи с приближающимися майскими праздниками и прибывающими рейсами из-за рубежа.



С предприятиями прорабатывается вопрос о выплате авансовых платежей по зарплате, чтобы люди в праздники оставались дома с деньгами, на которые могли бы покупать продукты питания.



Режим предполагает контроль властями за передвижениями граждан, которые на период самоизоляции должны оставаться дома. Перемещаться по городу разрешается только на работу при предъявлении пропуска или в случае крайней необходимости. Нарушителей пропускного режима могут останавливать представители власти.



«Рассчитываем на то, что нам удастся значительную часть уральцев оставить дома, как это было сделано в период пасхальных праздников. Мы рассчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников», – сообщил губернатор главе страны. Однако о продлении режима изоляции после 30 апреля официально пока никто не сообщал.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»