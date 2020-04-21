На реновацию «Екатеринбург Арены» выделят почти 9,6 млн рублей

10:21 | 22.04.2020

Фото: Катерина Якушева

На реновацию футбольного поля «Екатеринбург Арены» и замену натурального покрытия вокруг него искусственным газоном в этом году из бюджета Свердловской области готовы выделить 9 млн 598,9 тыс. рублей.



Работы должны должны пройти в мае-июне 2020 года. Исполнителю предстоит заменить покрытие забеговых зон и зон за воротами на искусственное (площадь – 1 480 м²), срезав натуральный газон. Новое покрытие должно быть зелёного полевого цвета или цвета лайм, срок его интенсивной эксплуатации должен составлять не менее 7 лет.



Кроме того, подрядчику предстоит обновить футбольное поле (площадь – 7 490 м² (107х70). Там срежут старый газон (на глубину 20 мм), выровняют поверхность и посеют новую траву (600 кг семян), внеся удобрение (345 кг).



Подрядчика выберут 12 мая.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»