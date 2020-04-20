В Свердловской области за сутки подтвердили 84 новых случая коронавируса

12:37 | 21.04.2020

Фото: istravest.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 84 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших – 233 человека.



Специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Роспотребнадзора подтверждены данные первичных анализов в отношении 78 пациентов и сотрудников екатеринбургской городской больницы №1. Еще 6 случаев заболевания зафиксировано у жителей Екатеринбурга, Заречного и Полевского.



Врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, 30 пациентов как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Рост числа больных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести связан с тем, что многие пациенты из ГКБ №1 имеют сопутствующие хронические заболевания, отдельные люди перенесли серьезные хирургические вмешательства.



Выписано 5 пациентов. На сегодняшний день вылечились и покинули медучреждения 60 человек.



Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев сообщил о том, что коронавирус предварительно подтвержден у 78 пациентов и врачей горбольницы №1 в Екатеринбурге. Однако позже главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский рассказал, что число заражённых в больнице выросло до 91 (среди них 16 медицинских работников и 75 пациентов).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»