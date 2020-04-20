В Екатеринбург прилетят ещё два самолёта с застрявшими за рубежом россиянами

09:23 | 21.04.2020

Фото: vistanews.ru

В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибудут ещё два рейса с застрявшими за рубежом россиянами. Так, уральцев вывезут из Таиланда и Гоа.



Вывозной рейс SVR3782 Бангкок — Иркутск — Екатеринбург запланирован на 22 апреля на 18:35 по местному времени. Улететь домой на нём смогут только жители Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской и Иркутской областях.



Рейс Гоа — Новосибирск — Екатеринбург запланирован на 24 апреля на 16:30. На него пустят граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области.



«Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах. Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе»,- сообщили в Минкомсвязи.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»