В Нижнем Тагиле сгорел отечественный автомобиль

15:43 | 20.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле до тла сгорел автомобиль «ГАЗ 3110».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:05 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»