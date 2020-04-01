В Екатеринбурге житель с коронавирусом ранил ножом полицейского во время госпитализации

13:53 | 20.04.2020

Фото: kotlas-info.ru

В Уральской столице местный житель ударил представителя УМВД по Екатеринбургу ножом во время принудительной госпитализации в больницу из-за подтвержденного диагноза коронавирус. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.



По его словам, инцидент произошел 18 апреля. Тогда старший участковый уполномоченный помогал коллегам из Роспотребнадзора: представители ведомства в принудительном порядке пытались доставить в больницу 57-летнего екатеринбуржца, который оказывал сопротивление. На законные требования проследовать в инфекционный бокс ГКБ № 40 гражданин среагировал крайне неадекватно: он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. «Майору была причинена травма колюще-режущим предметом в области предплечья. На адрес пришлось вызывать подкрепление. В итоге наряд группы немедленного реагирования территориального ОВД задержал дебошира и сопроводил до неотложки. Пострадавшему полицейскому госпитализация, к счастью, не потребовалась», - отметил полковник Горелых.



По данному факту может быть возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Санкции данной статьи – штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»