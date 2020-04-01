В Березовском двое мужчин ограбили ювелирный магазин и обменяли добычу на автомобиль

17:17 | 16.04.2020

Фото: yandex.by

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлении, предусмотренном п. «а», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в начале декабря 2019 года два старых товарища-водителя договорились ограбить ювелирный магазин, расположенный в центре Березовского. Идея о правонарушении в отношении именно этого магазина пришла после просмотра новостей об аналогичном правонарушении, совершенном иными лицами в ноябре того же года.



Затем 17 января один из товарищей вышел на «разведку» и даже приобрел украшение в магазине, которое, уходя, забыл. В понедельник, 20 января, второй преступник, получив информацию об отсутствии в магазине покупателей, надев маску и перчатки, направился в магазин, разбил ближайшую ко входу витрину и похитил оттуда 50 золотых цепей на общую сумму более 700 тысяч рублей.



В Новоуральске мужчины обменяли украшения на легковой автомобиль, который планировалось продать и поделить вырученные деньги. Однако в ходе следствия и цепи, и автомобиль были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.



Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»