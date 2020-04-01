В Свердловской области ещё восемь человек заразились коронавирусом

12:33 | 14.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 93 человек.



Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области Роспотребнадзора COVID-19 подтвержден у жителей Екатеринбурга, Полевского, Верхней Пышмы и Красноуфимска.



Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, восьми человек – средней тяжести. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.



За последние сутки в России подтверждены 2774 случая коронавируса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»