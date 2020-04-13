Три машины за ночь сгорели на разных участках одной улицы Екатеринбурга

09:27 | 14.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели три машины, расположенные на разных участках улицы Олега Кошевого.



Информация о первом пожаре поступила на пульт диспетчера примерно в два часа ночи. 10 спасателей на двух единицах техники поехали тушить «Волгу», однако с огнём ещё до их приезда справились очевидцы.



Недалеко от этого места загорелась «ГАЗель» – на место отправилась та же бригада. Потушить машину удалось за две минуты. Также две минуты потребовалось на тушение «Daewoo NEXIA».



«В результате у "Волги" оказался повреждён кузов на площади 1 кв. м, у "Газели" - кузов и моторный отсек на площади двух кв. м, а у "Daewoo NEXIA" - кузов и моторный отсек на площади трёх "квадратов"»,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»