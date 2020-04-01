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16:42 | 13.04.2020
Фото: Александр Грабовский
Операторы связи обратились к главе Екатеринбурга с просьбой не допустить коллапса в отрасли
По мнению операторов связи, в условиях сложившейся социально-экономической ситуации в РФ, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, принятых в связи с этим ограничительных мер и падения курса отечественной валюты, повышение тарифов негативным образом отразится на качестве предоставления телекоммуникационных услуг и грозит риском роста тарифов на услуги связи для абонентов, сообщает пресс-служба УралАОС.
«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в мире и стране деятельность операторов связи по оказанию услуг связи является важнейшим элементом, обеспечивающим нормальные жизненные условия населения, в т.ч. с учетом нахождения большей части граждан Российской Федерации дома. Качество и надежность работы сетей связи является одним из критически важных условий эффективной работы медицинских и других служб в ходе проведения санитарно-эпидемических мероприятий», – указано в обращении.
Под письмом подписались ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Уральская ассоциация операторов связи (членами некоммерческого объединения являются компании «Инсис», «Конвекс», «Эрланг», УралВЭС»), уральский филиал ПАО «МегаФон», АО «Эр-Телеком Холдинг» (Дом.ру) и ООО «ТрансТелеКом».
Напомним, что ЕМУП «Гортранс» ранее неоднократно предпринимало попытки повышения тарифов на использование опор контактной сети трамвайных и троллейбусных линий для размещения ВОЛС. Последняя такая попытка предпринималась в сентябре 2019 года, когда Тарифная комиссия мэрии утвердила стоимость ежемесячной арендной платы в размере 820,66 рублей, однако уже в декабре протокол о повышении тарифов был отменен. В феврале-марте 2020 гг. ЕМУП «Гортранс» вновь решил увеличить арендную плату.
По мнению операторов связи, предложенный тариф не соответствует реалиям рынка и является заведомо необоснованным. Так, согласно оценке одной из оценочных компаний Екатеринбурга, стоимость ежемесячного владения одной опорой получилась в размере 272 рубля, то есть значительно ниже тарифа, предложенного ЕМУП «Гортранс».
© «Вечерние ведомости»
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