Свердловчан, нарушающих режим самоизоляции, начнут штрафовать уже сегодня

10:50 | 10.04.2020

Фото: yandex.ru/images

На Среднем Урале в силу вступил закон, предусматривающий введение штрафов за нарушение режима самоизоляции, который ввел губернатор Евгений Куйвашев. Закон приняло областное Заксобрание вчера, 9 апреля.



Евгений Куйвашев подписал документ и опубликовал его на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 10 апреля 2020. Так, уже с сегодняшнего дня граждан, которые выходят на улицу без критической необходимости, могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.



За нарушение режима самоизоляции также будут штрафовать должностные лица на сумму от пятидесяти тысяч рублей до ста и юридические лица на сумму от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»