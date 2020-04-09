Около ж/д вокзала в Екатеринбурге разлилась горячая вода

Сегодня утром на перекрестке Челюскинцев – Космонавтов разлилась горячая вода, а пар заволок всю проезжую часть. На место аварии прибыли работники екатеринбургской теплосетевой компании и инспекторы ГИБДД.Как рассказали очевидцы, полицейские разворачивают машины, чтобы они не ехали по большой луже. Так, из-за коммунальной аварии пришлось ограничить транспортное движение со стороны ж/д вокзала в направлении Пионерского микрорайона. Остановилось и троллейбусное движение.В ЕТК сообщили, что произошло повреждение магистрали. Аварийная бригада прибыла, чтобы локализовать место выхода воды, а диагносты отправились на поиски прорыва. Как только этот прорыв установят, оперативная бригада устранит повреждение.