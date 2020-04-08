Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту обрушения конструкций при строительстве школы

16:35 | 8.04.2020

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда в связи с травмированием работников при возведении здания школы на улице Фрезеровщиков. ЧП произошло днем 8 апреля.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, строительство здания ведется ООО «Гранд Строй». Указанное здание на баланс МАОУ СОШ № 167 не передано. Учащихся и сотрудников школы на территории нет.



Два работника - уроженца Узбекистана пострадали, один из них отказался от госпитализации, второй доставлен в больницу для обследования.



В настоящее время прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку на предмет соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ.

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