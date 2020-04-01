Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко понизился

14:09 | 6.04.2020

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня, 6 апреля, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и других городах. На данный момент в столице Урала он составляет 3 балла.



Напомним, что в Яндекс.Картах появилась оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше. Сейчас в Москве индекс составляет 3,2 балла, в Челябинске – 3,3, а в Нижнем Тагиле – 3,6. Самый высокий показатель – 3,9 балла – отмечается лишь в Перми и Севастополе. А самая критичная отметка зафиксирована в Кемерово, там индекс самоизоляции показывает всего 2, 7 балла.



Добавим, что особые режимы на территориях регионов введены для безопасности россиян и купирования распространения коронавируса COVID-19. В Свердловской области такой режим введен до 20 апреля. Однако, судя по данным Яндекс.Карт не все жители подчиняются указу губернатора и президента, покидая свои дома во время стремительного распространения COVID-19.



Сегодня в России зафиксировали 954 новых случая коронавируса, из которых четыре случая зарегистрированы на Среднем Урале.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»