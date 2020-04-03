В свердловской Елани в пожаре погибли трое детей

08:04 | 5.04.2020

Скрин с видео МЧС

Сегодня ночью в селе Елань при пожаре в частном доме погибли трое детей, передает свердловское управление МЧС. Погибшим было от шести до девяти лет. Ещё двоих детей спасли из огня соседи.



Информация о пожаре поступила в 02.18, талицкие пожарные уже через несколько минут прибыли к горящему дому, однако к этому моменту строение уже полностью было охвачено огнем. Площадь возгорания составила почти 120 метров.



«Из горящего дома до прибытия пожарных населением были спасены двое детей (2012 и 2019 годов рождения), в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Еще трое детей погибли (2011, 2012, 2014 годов рождения)», - рассказали в МЧС.



Пожар ликвидировали около четырех утра, причины ещё не установлены.

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