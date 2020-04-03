«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для эвакуации россиян

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейс из Индии, на котором должны были вернуться на Родину застрявшие там россияне.Как сообщает Telegram-канал авиакомпании, рейс Тривандрум – Екатеринбург, намеченный на 4 апреля, отменен в связи с решением российских властей полностью остановить все международное авиасообщение с полуночи сегодняшнего дня в связи с распространением коронавируса.«Нам очень жаль, что мы не смогли вернуть наших пассажиров домой», - говорится в сообщении авиакомпании.Теперь путешественникам, ожидающим вылета в Россию, необходимо связаться с посольством РФ в Индии. Отметим, предполагается, что авиасообщение для вывоза россиян из-за рубежа возобновится в понедельник, 6 апреля.