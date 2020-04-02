На Среднем Урале зафиксировали еще одного зараженного коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрированы 39 случаев заражения.В России за прошедшие сутки зафиксировали 601 новый случай COVID-19 в 32 регионах страны. Также зафиксированы четыре летальных исхода, а полностью выздоровели 46 человек.Всего на 3 апреля в РФ зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.