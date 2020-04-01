На Урале из-за пьяного водителя в ДТП пострадал ребёнок

12:58 | 2.04.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Полевском пьяный водитель устроил ДТП, в результате которого пострадал ребёнок.



30-летний мужчина на ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093. В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира второй машины. Среди пострадавших оказался трёхлетний ребенок.



Сотрудниками ГИБДД установили, что 30-летний мужчина, который спровоцировал ДТП, был нетрезв. Сам он сообщил, что выпивал дома один, после чего поехал на автомобиле, но куда – пояснить не смог.



В момент ДТП в автомобиле ВАЗ-21093 находилась семья. Вместе они ездили на ключ за водой, и уже на обратном пути попали в аварию. Маленький пассажир находился на переднем сидении в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу. Врачи диагностировали у малыша только ушиб верхней губы. Также госпитализировали женщину-водителя и её супруга, который находился на заднем сидении.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»