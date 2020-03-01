Оперштаб опроверг информацию о закрытии подъездов домов в Екатеринбурге на карантин

16:09 | 24.03.2020

Фото: Вячеслав Пестриков

Сегодня, 24 марта, в социальных сетях стала появляться информация о том, что подъезды многоквартирных домов в уральской столице стали якобы закрывать на карантин из-за COVID-19. Однако в региональном оперативном штабе эту информацию опровергли.



Как заявили в оперштабе, жильцы отдельных подъездов могут свободно перемещаться, но должны сообщать о своем состоянии медикам. Это считается стандартной процедурой, поэтому поводов для тревоги у людей, находящихся под медицинским наблюдением, и у жильцов соседних подъездов нет.



Также государственная жилищная инспекция проводит разъяснительную работу с УК и ТСЖ, предупреждая их о том, что нельзя так распространять ложную информацию, вгоняя людей в панику.



Напомним, что на данный момент на территории Екатеринбурга официально подтверждено девять фактов заболевания новым коронавирусом. Все они находятся под наблюдением врачей в ГКБ №40.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»