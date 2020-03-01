Врачи Свердловской области присоединились к международной акции #останьтесьдома

11:28 | 23.03.2020

Фото: телеграмм-канал СтопCOVID-19

Свердловские врачи присоединились к международной акции #останьтесьдома, сообщает телеграмм-канал СтопCOVID-19.



Напомним, акция инициирована в Италии, где врачи попросили жителей ограничить посещение многолюдных мест и мероприятий.



На фото – медработники инфекционного отделения центральной районной больницы Асбеста.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»