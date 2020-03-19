Ельцин Центр в Екатеринбурге полностью закроет свои двери из-за коронавируса

13:13 | 20.03.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге с 23 марта полностью закрывается Ельцин Центр в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает исполнительный директор фонда Бориса Ельцина Александр Дроздов.



По его словам, несмотря на финансовые потери, важно обезопасить гостей и сотрудников Центра. «Мы уверены, что только солидарные действия ответственных людей могут остановить пандемию и не дать ей распространиться по всей территории России», - резюмирует Александр Дроздов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»