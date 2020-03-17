Депутата гордумы Екатеринбурга отправили в колонию на 7 лет за взятку

Олег Кагилев и Денис Шадрин взяты под стражу. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева и его сообщника Дениса Шадрина.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Кагилев признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки в особо крупном размере»), а Шадрин по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).Кировский районный суд Екатеринбурга, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил Олегу Кагилеву и Денису Шадрину наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе на 5 лет.Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.Напомним, что Олег Кагилев за предоставление права безальтернативной реконструкции спортивного комплекса в Кушвинском городском округе хотел получить взятку в размере 6 млн 600 тысяч рублей от директора одной из строительных фирм.