В Екатеринбурге принудительно госпитализируют четырех граждан, контактирующих с заболевшим коронавирусом человеком

11:46 | 17.03.2020

Фото: pravdaurfo.ru

В Екатеринбурге четырех человек принудительно госпитализируют после контакта с заболевшим коронавирусом. Его диагноз подтвержден официально.



Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что вчера по этому поводу состоялись суды: контактирующие отказались от добровольной госпитализации. Сегодня их поместят под наблюдение медиков против воли.



Чиновник сообщил, что заболевший пациент ехал в поезде Москва – Новый Уренгой. С ним контактировали шесть человек: двое вышли в Талице и были сразу госпитализированы, а еще четыре человека уже в Екатеринбурге категорически отказались от госпитализации. По решению суда граждан сегодня госпитализируют принудительно, передает Znak.com.



По данным Роспотребнадзора, с начала года под наблюдением врачей в связи с коронавирусом находилось 1830 человек. Сегодня их осталось 422 человека. Большинство из них — граждане РФ, 45 — граждане Китая, 10 — граждане Италии и семь — граждане Южной Кореи.



Напомним, с 18 марта по 1 мая Россия временно закрывает границы для иностранных граждан.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»