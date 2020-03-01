В одном из дворов Екатеринбурга конфликт закончился ножевым ранением

15:16 | 12.03.2020

Сегодня в Екатеринбурге во дворе жилого комплекса «Светлый» произошел конфликт, в результате которого женщина получила тяжелое ножевое ранение. Об этом сообщили очевидцы происшествия.



На данный момент пострадавшая находится в больнице. Как рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу, одного из соседей женщины уже задержали.



Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшедшего, опрашивают жильцов и очевидцев инцидента.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»