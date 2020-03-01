Уральский «Автомобилист» вылетел из борьбы за кубок Гагарина

21:18 | 10.03.2020

10 марта в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в пятом матче плей-офф потерпел решающее поражение в схватке с «Сибирью». Игра завершилась в основное время со счётом 1:2.



В составе хозяев льда отметился Павел Дацюк. Среди гостей шайбы в ворота Коваржа забросили Саюстов и Чесалин.



В рамках первого этапа плей-офф «Сибирь» четыре раза обыграла «Автомобилист», и только один раз выиграли уральцы. Таким образом счёт в серии составил 1:4, благодаря чему новосибирские хоккеисты прошли во второй этап.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»