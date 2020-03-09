Из-за коронавируса отменен турнир по дзюдо «Большой шлем» в Екатеринбурге

10:44 | 10.03.2020

Фото: judo66.ru

Все Олимпийские квалификационные соревнования отменены до 30 апреля 2020 года, в том числе и международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Такое решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF) из-за ситуации с распространением коронавируса.



Напомним, «Большой шлем» в Екатеринбурге должен был проходить с 13 по 15 марта. Затем Роспотребнадзор рекомендовал проводить мероприятие без участия зрителей. Сегодня принято решение о переносе состязаний. Решение связано с распространением нового вируса в Европе и карантинными мерами, которые принимаются во всем мире.



На момент публикации количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч человек. Погибло – около четырех тысяч человек, выздоровело – 63,5 тысяч человек. Накануне стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России выросло до 20.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»