В Нижнем Тагиле грузовые вагоны сошли с рельсов

16:14 | 9.03.2020

Фото: train-photo.ru

Накануне вечером в Нижнем Тагиле на станции Смычка два пустых грузовых вагона сошли с рельсов при движении по маневровым путям сортировочной станции. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.



Через два часа после схода вагоны были подняты и отбуксированы в депо.



На график движения поездов данный инцидент не повлиял, железнодорожное полотно не повреждено. Пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»