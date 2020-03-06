Иностранных спортсменов, приезжающих в Свердловскую область, не закроют на карантин

14:05 | 7.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

Иностранных спортсменов, приезжающих в Свердловскую область на крупные соревнования, не закроют на карантин. Об этом заявил министр спорта региона Леонид Рапопорт.



Как сообщает ТАСС, чиновник объяснил, что будут приняты все необходимые меры, связанные с сопровождением и полной диагностикой гостей региона, однако речи о карантине не идет. «Все под контролем», – заверил Рапопорт.



Напомним, в Екатеринбурге 13 марта пройдет турнир по дзюдо «Большой шлем», а 16 марта – турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Также на март в области запланированы лыжный марафон «Европа-Азия», финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Состязания состоятся в Первоуральске и Нижнем Тагиле.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»