В столице Урала на пенсионерку упала глыба льда

15:25 | 3.03.2020

Фото: vestivrn.ru

В столице Урала с крыши жилого дома на 79-летнюю женщину рухнула глыба льда. Инцидент произошел на улице Подгорная, 7.



Как сообщил источник Е1.RU, пострадавшую женщину госпитализировали в городскую больницу №24.



Напомним, что недавно также кусок льда со снегом упал на голову мужчины. Это произошло на улице Вайнера, в центре Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»