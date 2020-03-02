В Екатеринбурге родителям грозит реальный срок за подделку документов на ребенка

11:46 | 3.03.2020

Фото: zen.yandex.by

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении родителей первоклассника по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).



Выяснилось, что родители подделали справку о регистрации, чтобы ребенок мог пойти в первый класс 120-й гимназии Екатеринбурга. Прокуратура Ленинского района сделала запрос в МВД и выяснила, что по адресу, указанному в документе, ребенок не прописан.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет. Известно, что поддельные документы для зачисления в школу они подали 10 февраля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»