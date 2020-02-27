В Екатеринбурге хозяин выбросил своего пса из окна

11:31 | 28.02.2020

Фото: vk.com

Накануне, 27 февраля, в Компрессорном микрорайоне мужчина выбросил питбуля из окна, предположительно, восьмого или десятого этажа.



На место происшествия прибыл сотрудник полиции, который осмотрел место. Затем к хозяину приехал наряд, но зооненавистник не открыл дверь. По словам очевидцев, долгое время тело собаки лежало на дороге. При этом, в дежурной части не брали телефон, бросали трубку, затем жители двора позвонили на телефон доверия, но «там тоже ничего внятного», – рассказали подписчики «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте.



В конце концов, на место происшествия приехали зоозащитники и впоследствии написали заявление в полицию на хозяина погибшей собаки.



В пресс-службе УМВД сообщили, что по данному факту уже проводится проверка, сотрудники полиции в ходе подворно-поквартирного обхода устанавливают личность хозяина собаки, так же ищут очевидцев данного происшествия. Благодаря помощи общественников собака направлена на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, по её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»