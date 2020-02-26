Особая комиссия горздрава и минздрава выяснит причины гибели беременной екатеринбурженки, которой вызвали «скорую» в больницу

15:03 | 27.02.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге соберут специальную комиссию горздрава и минздрава Свердловской области для выяснения причин гибели беременной екатеринбурженки. Предварительная информация пока не сообщается. В горздраве отмечают, что проводится судебно-медицинская и другие экспертизы, которые помогут выяснить, что произошло.



Напомним, вчера, 26 февраля, в женской консультации больницы №23 28-летняя екатеринбурженка Анастасия потеряла сознание. Она находилась на восьмом месяце беременности. Ее супруг Олег побежал в главный корпус медучреждения, в время как сотрудники женской консультации лишь развели руками и вызвали скорую помощь. До приезда «скорой» врачи, у которых обследовалась беременная, пытались оказать медицинскую помощь, но все было тщетно.



Медики из реанимобиля также пытались откачать девушку, но результата добиться не получилось. Тогда они решили отправить пострадавшую в неотложную хирургию. Там врачи пытались спасти ребенка, но не смогли. Ребенок погиб, а затем и жена.



Вдовец считает, что супругу можно было спасти, если бы ей была оказана своевременная помощь. В ближайшее время он намерен написать заявление в следственный комитет и прокуратуру для проверки действий врачей.



Однако в горздраве заверяют, что информация об оказании медицинской помощи была зафиксирована и, по предварительным данным, время начала проведения манипуляций полностью соответствует времени, которое предписано для выполнения экстренных вызовов федеральными нормативами. Там также добавили, что до прибытия скорой реанимацию пациентке проводили врачи женской консультации 23-й больницы.



«Реанимационная бригада скорой помощи зафиксировала состояние клинической смерти у женщины и еще в течение 30 минут проводила все возможные реанимационные мероприятия с использованием всего необходимого оборудования и медикаментов. На искусственной вентиляции легких при постоянном реанимационном пособии пациентка была экстренно доставлена в ближайшее (по жизненным показаниям) медицинское учреждение, где ей и ее ребенку была оказана вся возможная медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»