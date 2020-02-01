На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

20:12 | 26.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.



Согласно прогнозам синоптиков, 26 февраля вечером и ночью 27 февраля ожидается сильный мокрый снег, налипание снега на провода, гололед, усиление ветра до 25 м/с и сильные метели. В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют уральцам соблюдать ряд мер безопасности.



Свердловчанам следует закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а также по возможности воздержаться от поездок на автомобиле. При нахождении на улице во время снегопада гражданам следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Водителям в условиях плохой видимости на улице нужно быть предельно внимательными.



«В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь. При возникновении происшествия или аварийной ситуации незамедлительно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112»», - сказали в МЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»