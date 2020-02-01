В Екатеринбурге началась очередная вырубка зеленых насаждений

13:08 | 25.02.2020

Фото: tum.usurt.ru

В Екатеринбурге начали вырубать зеленые насаждения в аллее около Уральского государственного университета путей сообщения. Это единственная зеленая зона в микрорайоне Заречный.



Активист Алексей Беззуб отмечает, что уже вырублено около 20 деревьев, при чем пни тоже выкорчевывают. «Такое ощущение, что хотят скрыть следы вырубок», – комментирует Беззуб. Сейчас местные жители написали коллективное обращение в прокуратуру. Документ подписали уже около 700 человек.



Активист уточнил, что высокопоставленные сотрудники УрГУПСа «активно противодействовали сбору подписей, в том числе, просили вмешаться ТСЖ и остановить процесс».



Активисты уверены, что вырубка деревьев связана с очередной многоэтажной застройкой. Также бытует мнение, что здесь собираются построить бассейн.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»