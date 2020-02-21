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11:08 | 25.02.2020

Фото: vk.com

В Екатеринбурге пожар вывел на улицу 50 человек

В группе «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте появилась информация, что в переулке Парковый в Екатеринбурге горит квартира в девятиэтажном жилом доме.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что спасатели эвакуировали 50 человек, 10 из которых - дети. Одному человеку оказывают медицинскую помощь - мужчину без сознания огнеборцы вынесли из здания.

На месте происшествия работают 25 спасателей и восемь спецмашин. Причина пожара устанавливается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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