В Екатеринбурге пожар вывел на улицу 50 человек

11:08 | 25.02.2020

Фото: vk.com

В группе «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте появилась информация, что в переулке Парковый в Екатеринбурге горит квартира в девятиэтажном жилом доме.



Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что спасатели эвакуировали 50 человек, 10 из которых - дети. Одному человеку оказывают медицинскую помощь - мужчину без сознания огнеборцы вынесли из здания.



На месте происшествия работают 25 спасателей и восемь спецмашин. Причина пожара устанавливается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»