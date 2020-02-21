В Екатеринбурге разыскивают девушку. Она поссорилась с родителями и уехала с незнакомым мужчиной

17:43 | 23.02.2020

В Екатеринбурге разыскивают 18-летнюю Светлану Стрелину. Она исчезла еще 16 февраля, около 19:30. Девушка сильно поссорилась с родителями и уехала с незнакомым мужчиной в неизвестном направлении на иномарке Chevrolet Lacetti.



В полиции информацию подтвердили, добавив, что заявление было принято и зарегистрировано. В данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.



В последний раз Светлану видели на Уралмаше на улице Лукиных около старых домов. Она была одета в розовую дутую куртку, чёрные тренировочные штаны и белые кроссовки.



Ранее Светлана уже исчезала. Она родилась в Волгодонске и несколько лет назад жила там. В 2015 году вышла из дома на прогулку и пропала. Тогда её искали больше двух недель.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»