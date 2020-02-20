На Среднем Урале началось рассмотрение дела в отношении мужчины, который убил своего внука

12:51 | 21.02.2020

В Свердловской области суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 67-летнего мужчины, который убил внука и похитил двух других.



По материалам дела, днём 29 марта 2019 года пьяный мужчина находился в частном доме в Заречном, нанёс своему внуку (2017 г.р.) телесные повреждения, в том числе ножом. От полученных травм ребёнок скончался на месте. В момент преступления за происходящим наблюдал старший брат погибшего – мальчик 2012 года рождения.



Затем мужчина приказал двум внукам (2012 и 2014 г.р.) сесть в автомобиль. Дети, опасаясь деда, против своей воли и желания сели а машину, после чего дед увёз их. Спустя некоторое время инспекторы отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Кушвинский» остановили автомобиль под управлением пожилого мужчины, задержав его и освободив двух малолетних.



По результатам экспертизы стало известно, что у 67-летнего мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями.



По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера. Суд уже приступил к рассмотрению данного дела.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»