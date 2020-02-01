В центре Екатеринбурга загорелась квартира на проспекте Ленина

В Екатеринбурге произошло возгорание квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в центре города на пересечении проспекта Ленина и улицы Восточной.Как сообщают очевидцы, из окон дома валит дым, на место прибыли пожарные машины. Обстоятельства произошедшего выясняются.