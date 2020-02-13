В Екатеринбурге иномарка вылетела на трамвайную остановку

13:09 | 14.02.2020

Фото: vk.com

В столице Урала Lexus вынесло на трамвайную остановку «Расточная».



Судя по фото, опубликованным в группе «Инцидент.Екатеринбург» во вКонтакте, у автомобиля повреждён бампер, разбиты фары и отпал номерной знак. Значительные повреждения получил и остановочный комплекс.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»