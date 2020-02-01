У «Екатеринбург-Арены» столкнулись две маршрутки, троллейбус и иномарка

Сегодня днем в Екатеринбург на улице Репина произошла массовая дорожная авария с участием троллейбуса, двух маршруток и автомобиля Hyundai Solaris. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.По предварительной информации, в массовой аварии пострадали три пассажира автобуса. Двоих госпитализировали в больницу №23, а третьего доставили в травмпункт. В результате ДТП в районе Центрального стадиона образовалась большая пробка.