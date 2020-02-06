Екатеринбург станет зоной карантина для китайцев с подозрением на коронавирус

11:16 | 7.02.2020

Фото: сайт санатория «Бодрость»

Обследованные и здоровые граждане КНР отправятся в екатеринбургский санаторий «Бодрость» на карантин. Срок их пребывания в оздоровительном учреждении – 14 дней.



Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила, что санаторий выбран в качестве площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем, согласно Постановлению Главного Государственного санитарного врача страны о недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, во всех субъектах РФ.



Пресс-служба минздрава по Свердловской области отмечает, что на данный момент в регионе подтвержденных случаев коронавируса нет. Все недавно вернувшиеся из Китая граждане, как России, так и соседней страны, сейчас находятся в изоляции. С признаками простуды предлагалось разместить в больнице №40, без признаков – на дому. Выяснить, будут ли отправлять в санаторий российских туристов и откуда доставят китайцев, в пресс-службе Роспотребнадзора пока не удалось.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»