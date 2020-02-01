В столице Урала к небоскребу «Высоцкий» съехались 15 пожарных машин

В Екатеринбурге к небоскребу «Высоцкий» подъехали более 15 пожарных машин. Сотрудников офисов и посетителей эвакуировали на улицу. Об этом сообщает корреспондент veved.ru.Очевидцы рассказали, что в помещениях небоскреба ощущается запах гари, отключились лифты. Как пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области, на минус первом этаже здания произошло короткое замыкание без горения в электрощитке. Сейчас пожарные проводят проверку этажа.Как сообщает veved.ru, пожарные машины уже начали разъезжаться.