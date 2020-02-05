Новый гибрид томата выращивают в тепличном комплексе УГМК-Агро

Лауреат губернаторской премии Валентина Куимова. Фото: Пресс-служба УГМК

Молодые ученые Уральского государственного аграрного университета ведут селекцию новых гибридов томата. Фото: Пресс-служба УГМК

В тепличном комплексе УГМК-Агро ведут селекцию новых высокопродуктивных устойчивых к основным заболеваниям гибридов томата, которыми планируется заменить импортные сорта. С этой работой молодые ученые Уральского государственного аграрного университета вошли в число лауреатов премии Губернатора Свердловской области. Торжественная церемония вручения диплома и денежной премии в размере 200 тысяч рублей состоялась сегодня, 6 февраля, в Демидовском зале УрФУ.«Гибридные томаты отличаются более насыщенным вкусом и урожайностью – до 50 килограммов в год с одного квадратного метра. Наша задача создать такой вид томата, который будет более урожайным, чем голландские», – рассказала лауреат губернаторской премии Валентина Куимова.Селекционная работа ведется на протяжении трех лет. Под эксперимент в тепличном хозяйстве отведено порядка 400 кв. метров. Современные теплицы позволяют поддерживать необходимый температурный режим (15 ̊С – ночью, 17 ̊С – днем) и влажность 68-70%. Посеянные в ноябре культуры дадут плоды в марте-апреле.«Наше хозяйство внимательно следит за развитием технологий и внедряет лучшие практики на производстве. Это позволяет нам поставлять на рынок качественные овощи и оставаться конкурентоспособными. Поэтому мы поддерживаем наших коллег в их стремлении создать новый качественный гибрид», - прокомментировала главный агроном тепличного хозяйства УГМК-Агро Любовь Чернова.Работа по селекции новых гибридов была отмечена губернаторской премией в числе 22 лучших разработок фундаментального и прикладного характера в области машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук. Победителей выбирали среди ученых в возрасте до 35 лет.Производственные площади тепличного хозяйства УГМК-Агро (АО «Тепличное») составляют 36,44 га, 24,44 га из которых занимает Инновационный тепличный комбинат, где овощи выращивают круглогодично (без сезонных технологических перерывов). Общий объем производства продукции - 26 000 тонн в год, что обеспечивает Свердловскую область овощами защищенного грунта (огурцы, томаты) до 40%. Предприятие также полностью закрывает потребность региона в салатно-зеленых культурах. Свою продукцию АО «Тепличное» реализует под брендом «Мистер Грин».