18 жителей Свердловской области пожаловались на симптомы ОРВИ, похожие на коронавирус

13:49 | 5.02.2020

Количество людей с подозрением на коронавирус в Свердловской области увеличилось до 18 человек. Все они прибыли из Китая и в течение 14 дней пожаловались на симптомы ОРВИ, похожие на коронавирус.



В пресс-службе областного отделения Роспотребнадзора рассказали, что обследование у граждан провели сегодня, и результаты оказались отрицательными.



В аэропорту Кольцово проводится двойной тепловизионный контроль всех бортов, прибывающих с территории стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания. Также ведется анкетирование пассажиров.



По указу главного санитарного врача Свердловской области всех, у кого заподозрили коронавирус, немедленно госпитализируют.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»