Свердловским автомобилистам присвоят «число дьявола»

10:44 | 3.02.2020

В скором времени свердловские автомобилисты начнут получать на свои автомобили регистрационные знаки с кодом региона 666. Об этом сообщает «Коммерсант».



«Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД. В Москве, к примеру, автомобилисты смогут получить номер 677 или 999, в Екатеринбурге — 666, Алтайском крае — 222», — пишет издание.



Напомним, что на сегодняшний день в России трехзначный код региона может начинаться только с одного или с семи, это ограничение планируется снять с помощью поправок в приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» действующий с 2017 года.

© «Вечерние ведомости»